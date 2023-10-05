حملة مواطن لدعم مصر بالسعودية: اجتماع موسع لعرض خطة العمل للانتخابات الرئاسية

قال فوزي بدوي المسؤول والمتحدث الإعلامي باسم حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالمملكة العربية السعودية أن الحملة تبذل جهدا كبيرا قي التواصل مع رموز العمل العام بكل المدن المختلفة بالمملكة العربية السعودية.



وأضاف بدوي أن الاتصالات المستمرة أسفرت عن عديد النتائج الإيجابية والتي منها الوصول إلى اختيار عدد من منسقي المدن الكبرى في المملكة والذين يتمتعون بسمعة طيبة بين أبناء الجالية وفي ذات الوقت لهم نشاط مجتمعي ملموس وفوق كل ذلك انتماؤهم الوطني اللامحدود وإيمانهم المطلق بدعم مصر في القرارات السياسية الهامة كالانتخابات الرئاسية المقبلة وهى حدث كبير يهم جميع أبناء مصر في الداخل والخارج أيضًا على حد سواء.



ومن ناحيته قال خيري البهلول منسق حملة مواطن لدعم مصر في جدة أن الحملة تبذل جهدا معتبرا في حشد أبناء الجالية المصرية في جدة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأضاف البهلول أن الحملة تقوم بإلقاء الضوء على إنجازات مصر الفترة الماضية، والتعريف بمدى خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة والعالم وأن مصر لذلك في حاجة إلى قائد حكيم ليرأس البلاد، ولذلك فإننا بصدد عمل اجتماع موسع لجميع أعضاء الحملة.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.