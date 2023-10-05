محافظ جنوب سيناء يلتقي عددًا من المشاركين بمنتدى المرونة

على هامش مشاركة في منتدى المرونة العالمى بدبى التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عددًا من المشاركين رفيعي المستوى.

على هامش الفعالية المقامة التقى محافظ جنوب سيناء الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والدكتورة باتريشيا مكارني، المدير التنفيذي ورئيس المجلس العالمي لبيانات المدن، والدكتورة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف كوب 28.

وتطرق الحوار حول تجربة مدينة شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ كوب 27.

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