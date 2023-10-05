وفاه عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالمنشاه

استقبل مستشفى المنشاه المركزي عامل في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة صعقه التيار الكهربائي أثناء عمله بالتشطيبات بصاروخ كهربائي لامست يده إحدى الأسلاك المكشوفة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ناصر . ش . ع . ع" 33 سنة عامل ومقيم دائرة مركز البلينا جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- "مصطفى . ن . ح . ق" 47 سنة عامل ومقيم بمحافظة أسيوط وشقيق المتوفى "عبد الله . ش . ع . ع" 27 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد الأول أنه أثناء قيامه والمتوفى بأعمال تشطيبات وحال استخدام المذكور لصاروخ كهربائي صعقه التيار مما أدى إلي وفاته وأيد الثاني ما جاء بأقواله ونفي الشبهه الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهرباء ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .