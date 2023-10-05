لضمان حياة صحية جيدة للأسرة، حرصت الحكومة المصرية على تفعيل مبادرة فحص المقبلين على الزواج، حيث إن تلك الفحوصات تعتبر خط الدفاع الأول لتأمين واستقرار مستقبل الأسرة، والتي تأكد خلو أي طرف منهما من الأمراض المعدية.

ويهتم المقبلين على الزواج بإجراء تلك الفحوصات وذلك لتقليل مضاعفات الإصابة للشخص المصاب، وكذلك حماية الشريك ومنع انتقال العدوى للشخص غير المصاب، بالإضافة إلى خفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.

وترصد بوابة الوفد في التقرير التالي الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج المصريين وغير المصريين:

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج المصريين

بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه.

صورة الرقم القومي للطرف الآخر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج لغير المصريين:

جواز السفر أو وثيقة لجوء.

صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

الفحوصات المطلوبة

كانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن الفحوصات الطبية المقدمة بمبادرة فحص المقبلين علي الزواج تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين).

وفي حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الآخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

رسوم شهادة فحص المقبلين على الزواج

وأوضحت الوزارة أن رسوم استخراج الشهادة الطبية لـ فحوصات المقبلين على الزواج، تصل إلى 220 جنيهًا، لافتة إلى أنها تشمل التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة.