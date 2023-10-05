الخميس 05 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيف تستعلم عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023 ؟

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023، إضافة إلى البحث عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 التي بدأت في تحصيلها.

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 رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023

 

ننشر خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023 برقم العداد، حسبما أعلنتها شركات توزيع الكهرباء

الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء من هنــــــــا.

الوقوف على أيقونة خدمات.

ثم اختر الاستعلام عن الفواتير.

ستظهر أمامك قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية.

ثم اختر الشركة التي تتبعها.

ادخل قراءة العداد.

ادخل الكود الخاص بك.

اضغط استعلام.

سيظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا

 

تتيح شركة الكهرباء إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا المرتبطة بالمحافظ البنكية، من خلال  12 محفظة بنكية يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء وهي محافظ البنوك الآتية: 

“بنك مصر– البنك الأهلى- – بنك CIB- بنك الإسكندرية – بنك كريدى اجريكول– بنك بلوم– بنك QNB – بنك الإسكان والتعمير – بنك أبوظبى الامارتى – بنك عودة – بنك قناة السويس – بنك NBK”.

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