الأرصاد: طقس اليوم خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار بدأت تتساقط أمس على بعض محافظات الجمهورية، وبخاصة الموجودة في السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن يستمر اليوم تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع يصل إلى 6 كم.



الأرصاد الجوية

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هذا المنخفض يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وتتكون سحب عالية في محافظات الجمهورية، وتحديدا المحافظات الشمالية، فيتم حجب جزء من أشعة الشمس وتنخفض قيم الحرارة في معظم المحافظات.

قيم الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “قيم الحرارة تعتبر حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، كما أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من على البحر المتوسط معتدلة بشكل كبير في درجات حرارتها”.

وذكرت أن طقس اليوم سيكون خريفيا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد نهارا، وطقس معتدل تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وطقس ما بين حار إلى شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

