مسلسل على باب العمارة يخطف الجمهور العربي ويتصدر الترند

خطف مسلسل على باب العمارة للفنان حاتم صلاح وايه سماحة الجمهور العربي بعد أولى حلقاته، والتي شهدت مواقف كوميدية.

وتصدر على باب العمارة محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية ومصر، حيث بحث عنه الملايين من الجمهور العربي المحب للأعمال الخفيغة التي تضفي على مشاهدها حالة من البهجة والمرح.

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب من صعيد مصر ثري ومغرور، يتعرض لظروف تضطره للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك حياة الصعيد لتحقيق مهمة محددة، وتنقلب احواله في إطار درامي كوميدي.

المسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة التي تقدمها منصة شاهد، فهو مكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء.

على باب العمارة من بطولة كلا من "حاتم صلاح والفنان محمد رضوان وآية سماحة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي وغيرهم.