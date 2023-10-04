بدء استقبال المشاركات في تحدي الإلقاء للأطفال بمجمع الملك سلمان للغه العربيه

أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بدء استقبال المشاركات في "تحدي الإلقاء للأطفال 3"، الموجه للأطفال المتحدثين باللغة العربية من جميع أنحاء العالم ذوي الفئة العمرية من 5 إلى 12 عامًا، وتبلغ جوائز التحدي أكثر من 200 ألف ريال سعودي.

وتتمثل فكرة التحدّي في تنافس الأطفال المشاركين بإلقاء النصوص الشعرية العربية الفصيحة، من خلال تصوير المشارك مقطعًا مرئيًّا لا يزيد على خمس دقائق باستخدام منصة X ، مُصوَّرًا مع تجنّب استخدام الخلفيات أو المؤثرات الصوتية، ومدعومًا بوسم #مسابقة_تحدي_الأطفال3، والإشارة إلى #مجمع_الملك_سلمان_العالمي_للغة_العربية، مع كتابة الاسم الثلاثي والسن والجنسية وبلد الإقامة .

ويهدف مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إلى تعزيز حضور اللغة العربية في المنصات التفاعلية، ولفت الإنتباه إلى محبي اللغة العربية وفنونها، وتشجيع مواهبهم، ورفع مستوى اهتمام النشء باللغة العربية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لذوي المواهب من الأطفال لإظهار مهاراتهم اللغوية والأدائية، وإبراز جمال اللغة من خلال إلقاء أبنائها، وتمكين الجمهور العربي العام من الاطلاع على إبداعات لغوية لا تقل عن الإبداعات في المجالات الأخرى.

وتضم لجنة التحكيم جمعًا من المختصين في اللغة العربية من الأدباء والشعراء والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها، وقد وضعت اللجنة معايير لتقويم المشاركات، منها : قدرة الطفل على تقديم القصيدة بشكل متقن ومؤثر، وقدرته على التعبير عن المشاعر والأفكار بطريقة جميلة مناسبة للنص الشعري، وقدرته على التواصل مع الجمهور وإيصال رسالة النص الشعري بوضوح وإتقان، وكيفية التحكم في الصوت واللغة الجسدية والتعبير الوجهي، وقدرته على إبراز المعاني والأفكار بشكل جيد وجذاب، وقدرته على الابتكار وإضافة لمساته الخاصة على النص الشعري، وتقديمه بأسلوب مميز مختلف عن الآخرين.

يذكر أن النسخة الماضية من مسابقة "تحدي الإلقاء للأطفال 2"، شهدت تفاعلًا نوعيًّا بمشاركة أكثر من 1000 طفل قدّموا مشاركاتهم من 25 دولة و حصل الطفل محمد العامر من اليمن على المركز الاول وفاز بمبلغ 30 ألف ريال، وجاء فى المركز الثانى الطفل سعود الشهري من السعودية بجائزة قدرها 25 ألف ريال، وحل في المركز الثالث يزن كرامي من اليمن بجائزة 20 ألف ريال، وفى المركز الرابع الطفل عبدالعزيز الزماي من السعودية بجائزة 10 آلاف ريال، ونال المركز الخامس الطفل صهيب أمين من سوريا بجائزة 10 آلاف ريال.