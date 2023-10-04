الأمم المتحدة تنتقد حرق كتاب الله وتصفه بـ "المُثير للاشمئزاز"

انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك"، حرق كتاب الله، واصفًا إياه بأنه "فعل مُثير للاشمئزاز"، مُعربًا عن اعتقاده بأن مثل هذه الحوادث تسبب الشقاق بين الدول، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال تورك خلال فعالية أقيمت بوزارة الخارجية الإسبانية: إن العنصرية والتمييز، وبخاصة ضد النساء والفتيات، آخذان في التفاقم مرة أخرى، كشكل من أشكال المعارضة المنسقة للتقدم الكبير الذي تم تحقيقه على مدى عقود في هذا المجال.

وأضاف أن: "الاستفزازات المتعمدة، مثل حرق القرآن الكريم الذي تكرر مؤخرا، يثير الاشمئزاز، وهو فعل من شأنه أن يتسبب بحدوث انقسامات بين الدول والمجتمعات.

وخلال فصل الصيف، تكرر القيام بأعمال استفزازية تمثلت بحرق القرآن الكريم في السويد والدنمارك. هذا العمل اقدم على القيام به في السويد سلوان موميكا العراقي وهو من أصل كردي، وفي الدنمارك المجموعة اليمينية المتطرفة المسماة بــ "الوطنيين الدنماركيين".

وأثارت هذه الأفعال غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتسببت بوقوع هجمات على البعثات الدبلوماسية السويدية في العديد من دول الشرق الأوسط.

كما كان لها تأثير سلبي على العلاقات بين السويد وتركيا، التي لم توافق سلطاتها بعد ذلك على طلب ستوكهولم الانضمام إلى الناتو.

البحرين تُدين تمزيق كتاب الله في هولندا: "أعمال استفزازية بغيضة"

أعربت "وزارة الخارجية البحرينية"، عن إدانة المملكة واستنكارها بشدة لقيام مجموعات مُتطرفة بتمزيق نسخ من كتاب الله أمام عدد من السفارات في مدينة لاهاي بـ هولندا، حسبما أفادت وسائل إعلام بحرينية، مساء الإثنين.

وجددت الخارجية البحرينية في بيان لها، دعوتها إلى وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية البغيضة، كونها تشكل تحريضًا على العداوة والكراهية الدينية والعنصرية، وتتناقض مع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات.

تعليق قوي من "الإمارات" بعد تمزيق كتاب الله في هولندا

أدانت دولة "الإمارات"، بشدة ما قام به مُتطرفون في مدينة لاهاي بـ "هولندا" من اعتداءات على نسخ من كتاب الله، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء الإثنين.

وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الحكومة الهولندية بتحمل المسؤولية وإيقاف تلك الأفعال المسيئة.

وشددت الخارجية الإماراتية، على أهمية مراقبة خطاب الكراهية التي تؤثر سلبًا على تحقيق السلام والأمن، مؤكدة رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة.