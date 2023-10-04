الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير عسكري يكشف دور أشرف مروان الحقيقي وزراعته وسط إسرائيل 

أشرف مروان
أشرف مروان

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حوار مهم مع اللواء محمود طلحة مدير كلية القادة والأركان الأسبق، عقب انتهاء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بنصر أكتوبر المجيد ومرور 50 عاما عليه.

 

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 موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن اللواء محمود طلحة يقدم معلومات مميزة من خلال هذا الحوار، بمعلومات دقيقة ومهمة للغاية بشأن حرب أكتوبر، حول كيف كانت تنظر إسرائيل وأمريكا قبل الحرب، ورؤيتهم لمصر بعد الحرب، وتحقيق معجزة للجيش المصري في الحرب.

وتابع أحمد موسى، أن اللواء محمود طلحة تحدث عن لجنة أجرانات والتحقيق مع قادة الجيش الإسرائيلي والضربة القوية التي تعرضت لها إسرائيل، ودور أشرف مروان الحقيقي بالتفاصيل الكاملة.

 زراعة أشرف مروان وسط إسرائيل 


واستكمل، أن اللواء محمود طلحة يتحدث عن زراعة أشرف مروان وسط إسرائيل ليكون مصدر ثقة لإسرائيل، وسبب سفره قبل الحرب بساعات ولقائه مع رئيس الموساد يوم الخامس من أكتوبر، مع عرض وثائق إسرائيلية.  

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