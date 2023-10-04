أستاذة إعلام توضح آلية ترسيخ توصيات الحوار الوطني بشأن النهوض بالتعليم

قالت الدكتورة إيمان قطب، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الحوار الوطني تطرق لقضية تهدد الدولة المصرية وتستهدف النسيج المجتمعي حيث تنخر في القيم والمعتقدات وتحاول سلبنا هويتنا المصري، مشيرة إلى أنّ هناك العديد من المحاولات للسطو على التاريخ والانتصارات وغيرها مما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي ويستقطب عقول بعض شبابنا.

وأضافت استاذة الإعلام أنّ العالم يعيش الآن في عصر العولمة ومنها تنتشر الشائعات والأخبار الكاذبة كما صدرت أفكار وأطروحات وقيم لا تناسب الشارع المصري، وشهدنا ذلك حتى على مستوى الأفلام والمسلسلات التي تقدمها بعض المنصات.

وأكدت أن لوسائل الإعلام سواء مرئي أو مسموع أو مقروء دورًا في تشكيل الوعي والتثقيف ودعم الأفكار الايجابية وصولا لصناعة رأي عام، كما لها دورًا في تسليط الضوء على الحوار الوطني لاهمية ومساهمته في حل كافة ما تواجهه الدولة عبر تسليط الضوء اظهار ومشاركة اكبر عدد من حضور الحوار الوطني وكلماتهم وتوصياتهم.

ونوهت الدكتورة إيمان إلى دور اتحاد المنتجين المصريين ودورهم في الحرص على زيادة الانتاج الدرامي والسينمائي الذي يساهم في غرث الانتماء والقيم المجتمعية والاخلاقيات داخل عقول الأطفال، خاصة بعد نجاحه خلال السنوات الماضية في مناقشة العديد من القضايا للسيدة المعيلة والمطلقة والارملة والميراث بالصعيد والمجلس الحسبي وايضا المسلسلات التي تبث الروح الوطنية وتزيد الانتماء لدى الشباب وكذلك الحملات الإعلانية التي تدعم الاخلاق والتي تبناها الأزهر الشريف وحملات تحديد النسل لوزارة التضامن، والإسكان أيضًا.

وأشارت استاذة الإعلام إلى دور الإعلام المحلي في مواجهة الإنتاج الخارجي والذي يسمم عقول أطفالنا وشبابنا ويهدمها عبر قوة ناعمة أو وسائل تكنولوجية، ولابد على الإعلام أن يستعيد للشارع هيبته واستعاده روح وطبيعة وأخلاق الشعب ومساندتهم الدولة للخروج من اي أزمات وتحديات.

وأكدت الدكتورة إيمان، أنّ كل هذه الآليات والمقومات تساعد في نجاح فكرة تدريس القيم داخل المدارس، مشيرة إلى أن كل هذه الإشكاليات سواء الشارع او المنزل أو المدرسة صورة واحدة لابد من علاجها وليس داخل المدرسة فقط.

وتابعت: ضروري ايضا أن يفرد مساحة في الحوار الوطني لمناقشة ملف الإعلام خاصة الإعلام الجديد بكل وسائله وذلك لمواكبة الأحداث بإعلام واعي واكثر حيوية وموضوعية لديه إجابة على كافة التساؤلات المرتبطة باستراتيجية الدولة وطموحات البناء والتنمية وكذلك ما يتناسب مع مجريات الاحداث العالمية والداخلية وتوظيفها لخدمة الوطن، وكذلك التأكيد على الاهتمام الشديد ببرامج التربية الاعلامية وتعزيز مهارات الاعلاميين والمواطن الصحفي لتحصينهم من براثن ومخاطر السوشيال ميديا.