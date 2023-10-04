أطفال مدرسة المروة بجنوب سيناء يحتفلون بانتصارات أكتوبر

احتفلت مدرسة المروة الرسمية للغات التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بـ"اليوبيل الذهبي" لإحياء الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور جمال عبدالناصر، مدير المدرسة، وصبرين سعد، موجه رياض الأطفال، والرائد مصطفى رشاد، وعصمت شرف، أعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ جنوب سيناء، بتخصيص الفترة الأولى للحديث عن معركة أكتوبر لاسترداد سيناء أرض الفيروز.

وقدم الأطفال استعراض" الشهداء" على أنغام الأغاني الوطنية، وترديد بعض الأغاني الوطنية رافعين الأعلام، وصور الشهداء من أبناء المحافظة، والنشيد الوطني، وتحية العلم.