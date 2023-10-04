مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو (يلا شوت) بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا..كورة لايف

مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو (يلا شوت) بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا..كورة لايف تعد المباراة من مواجهات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأبطال الليلة، وتعتبر مجموعة برشلونة من المجموعات السهلة حيث تضم فرق بورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني، أنتويرب البلجيكي، حيث فاز البارسا في الجولة الأولى على حساب أنتويرب بخماسية نظيفة، كما يقدم الفريق الكتالوني أداءً جيدًا في الدوري الإسباني، حيث يأتي في وصافة الليجا برصيد 20 وبفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو (يلا شوت) بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا..كورة لايف

ويعود خليل البلوشي للتعليق عبر بي إن سبورتس بعد غياب كبير وكان قد علق على مواجهة ريال مدريد وجيرونا في بداية الأسبوع.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وبورتو | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وبورتو | من هنــــا

يستضيف ملعب الدراجاو مباراة اليوم بين بورتو وبرشلونة ويبحث كل فريق عن الفوز في لقاء اليوم الهام.

تاريخ مواجهات بورتو وبرشلونة:

تاريخيًا أقيمت 10 مباريات بين بورتو وبرشلونة منها 5 مواجهات في دوري أبطال أوروبا، وحقق البلوجرانا الفوز في 6 مباريات مقابل 4 انتصارات لفريق بورتو ولم تنتهي أي مباراة بالتعادل السلبي أو الإيجابي.

ما هو توقيت مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا؟

يلا شوت مشاهدة برشلونة وبورتو، يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو بث مباشر اليوم 4-10-2023 أين يمكنني مشاهدة مباراة نادي برشلونة – بورتو بث مباشر ؟في دوري أبطال أوروبا تنطلق مباراة برشلونة وبورتو تحديدًا في تمام الساعة:

العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تصدر برشلونة:

وكان قد حقق برشلونة، فوزًا كبيرًا على نظيره رويال أنتويرب، بنتيجة 5-0، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “مونتجويك” بإسبانيا، في حين فاز بورتو، على حساب نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى.

تشافي:

وشهدت قائمة تشافي لمباراة بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا، غياب الثلاثي رافينيا وبيدري وفرينكي دي يونج، بسبب الإصابة فيما يتطلع المدير الفني للفريق إلى الاستفادة من نجومه الشباب في لقاء اليوم أمام بورتو.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024

أما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS القطرية كافة مباريات بطولة دوري الأبطال بشكل حصري على قنواتها المشفرة، كما ستتيح خاصية مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر الإنترنت من خلال خدمة بين كونكت beIN CONNECT، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة بين سبورت 2 الناقلة لمباراة برشلونة اليوم.

تردد قناة بين سبورت 2 قمر صناعي: نايل سات التردد: 11013 الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل برشلونة أمام بورتو:

ونستعرض معكم في السطور التالية تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا: