مشاهدة مباراة برشلونة ضد بورتو بث مباشر (Barcelona vs Porto) اليوم الأربعاء يلا شوت 4 - 10 - 2023
مشاهدة مباراة برشلونة ضد بورتو بث مباشر (Barcelona vs Porto) اليوم الأربعاء يلا شوت 4 - 10 - 2023
مشاهدة مباراة برشلونة ضد بورتو بث مباشر (Barcelona vs Porto) اليوم الأربعاء يلا شوت 4 - 10 - 2023 ،ننشر لكم على الوفد مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو البرتغالي بث مباشر ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري ابطال اوروبا في دور المجموعات من البطولة، حيث الفريقين يبحثان على الفوز وتحقيق النقاط من أجل الإنفراد بصدارة المجموعة الثامنة والإقتراب أكثر من التأهل إلى الدور الثاني من البطولة وهنا سوف تجدون مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو على قناة بين بث مباشر.
موعد مباراة برشلونة وبورتو
موعد وتوقيت مباراة بورتو ضد برشلونة يلا شوت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ، يلتقي الفريقين برشلونة وبورتو اليوم 2023-10-04 في دوري أبطال أوروبا الساعة 22:00 .
رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وبورتو | من هنــــا
رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وبورتو | من هنــــا
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو
القنوات الناقلة لمباراة بورتو ضد برشلونة وتوقيت مباراة برشلونة وبورتو .. سيتم نقل مباراة بورتو وبرشلونة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD وذلك اليوم 2023-10-04 في دوري أبطال أوروبا ، وسيتم التعليق على مباراة برشلونة وبورتو من خلال المعلق خليل البلوشي .
تشكيل برشلونة أمام بورتو
ونستعرض معكم في السطور التالية تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا.
حراسة المرمي:- تير شتيجن.
خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - جول كوندي - جواو كانسيلو.
خط الوسط: جافي - أوريول روميو - إلكاي غوندوغان.
الهجوم: جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.
تشكيل بورتو أمام برشلونة
وإليكم تشكيل تشكيل بورتو المتوقع لمواجهة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا.
حراسة المرمى: ديوجو كوستا.
خط الدفاع: جواو ماريو - فابيو كاردوسو - ديفيد كارمو - ويندل.
خط الوسط: روماريو بارو - ألان فاريلا - ستيفن أوستاكيو - جالينو.
الهجوم: مهدي تارمي - بيبي أكوينو.
تردد قناة مجانية لمشاهدة مباراة برشلونة اليوم
ونستعرض معكم فيما يلي تردد قناة ARD Das Erste المجانية لمشاهدة مباراة برشلونة اليوم، حيث تنقل القناة العديد من مباريات كرة القدم في مختلف البطولات العالمية.
اسم القناة: ARD Das Erste
قمر صناعي: Astra 19.2°e
التردد: 11493
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 22000
التشفير: مفتوحة
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