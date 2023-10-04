مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو يلا شوت تويتر..رابط يلا كورة لايف بث مباشر برشلونة اليوم في أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو يلا شوت تويتر..رابط يلا كورة لايف بث مباشر برشلونة اليوم في أبطال أوروبا،يتطلع عشاق النادي الكتالوني في مصر والوطن العربي لمشاهدة مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا،يصطدم النادي الإسباني بمضيفه البرتغالي على ستاد التنين بالبرتغال، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو – بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي الفريقين في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب “الدراجاو” بالبرتغال، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة، في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

ويؤدي البارسا المواجهة وفي جعبته 3 نقاط بعد فوزه على إنتويرب البلجيكي بخمسة أهداف دون رد في الجولة الأولى، بينما يدخل نادي بورتو البرتغالي المباراة بالرصيد ذاته بعد تغلبه على شاختار الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة ذاتها.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وبورتو | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وبورتو | من هنــــا

وتعتبر مجموعة برشلونة من المجموعات السهلة حيث تضم فرق بورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني، أنتويرب البلجيكي، حيث فاز البارسا في الجولة الأولى على حساب أنتويرب بخماسية نظيفة، كما يقدم الفريق الكتالوني أداءً جيدًا في الدوري الإسباني، حيث يأتي في وصافة الليجا برصيد 20 وبفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

هذا هو اللقاء الأول بين نادي بورتو وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا وفاز برشلونة بالمباراة السابقة بمجموع المباراتين 6-2. فاز نادي بورتو بمباراة واحدة على الأقل ضد خمسة من المنافسين الإسبان الستة الذين واجهوهم في دوري أبطال أوروبا، مع كون برشلونة الاستثناء الوحيد. يمكن لنادي بورتو الفوز بأول مباراتين له في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2012-2013.

أما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023/2024، تنقل قنوات بين سبورت beIN SPORTS القطرية كافة مباريات بطولة دوري الأبطال بشكل حصري على قنواتها المشفرة، كما ستتيح خاصية مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر الإنترنت من خلال خدمة بين كونكت beIN CONNECT، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة بين سبورت 2 الناقلة لمباراة برشلونة اليوم.

بهذا ينتهي مقالنا عن مباراة برشلونة وبورتو (barcelona vs porto match) ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم. حيث وضعنا بين أيديكم توقيت اللقاء المرتقب والقناة الناقلة حصرياً. لنتابع سوياً هل يحافظ برشلونة على صدارة المجموعة الـ 8 من الشامبيونزليج.