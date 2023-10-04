عبدالسند يمامة: اليوم البداية الحقيقية للعمل الجاد من أجل غدٍ مشرق لمصر والمصريين

المصريون يسطرون عبوراً جديداً يرسم مستقبل الوطن خلال السنوات القادمة

أنظار العالم تتجه إلى القاهرة ليراقبوا تجسيداً حقيقياً لمفهوم الديمقراطية

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن رغبة الوفديين والواجب الوطنى حتما عليّ ضرورة المشاركة تلبية لنداء الوطن وتفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور التى بينت أن النظام السياسى فى مصر يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة.

وشدد على أن اليوم الخميس سيكون البداية الحقيقية للعمل الجاد من أجل غدٍ مشرق لمصر وللمصريين، وأن الشعب المصرى فى ربوع البلاد من أقصاها إلى أدناها سوف يكون شاهداً ومشاركاً فاعلاً فى تلك المرحلة الهامة والحاسمة من تاريخ البلاد، وسوف يسطر المصريون عبوراً جديداً يرسم مستقبل الوطن خلال السنوات القادمة.

ولفت الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن أنظار العالم أجمع سوف تتجه إلى القاهرة مهد الحضارة والعراقة ليراقبوا تجسيداً حقيقياً لمفهوم الديمقراطية وإرادة الشعب فى تحديد مصيره وملامح مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، وفقاً لآليات ديمقراطية تحت رقابة ونزاهة رجال القضاء وعبر صناديق الاقتراع لتأتى النتيجة معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة شعب يتمسك بحقه فى الحياة.

ونوه الدكتور عبد السند يمامة إلى أن حزب الوفد الذى قادت حكومته لمرات عديدة البلاد من قبل برئاسة الزعيم مصطفى النحاس خلال فترات عصيبة عابراً بها إلى شاطئ الأمان مسجلاً تاريخاً ناصع البياض، قادر على أن يقود دفة الأمور خلال المرحلة المقبلة بما يحقق طموح وأحلام المصريين فى المزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحياة الآدمية.

وناشد الدكتور عبدالسند يمامة جموع الوفديين الاصطفاف على قلب رجل واحد لإعلاء مصلحة الوطن والوفد قائلاً: «لتتحد جهودنا وتتكتل قوانا لنكون رقماً حاسماً فى معركة الوطن من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأجيال تستحق الحياة».

وأشار رئيس الوفد إلى أنه سوف يكشف خلال الأيام القادمة عن تفاصيل برنامجه الانتخابى الشامل الجامع، الذى عكف على إعداده وإخراجه بصورته المشرفة علماء من خيرة أبناء مصر، وآليات تنفيذه والانطلاق إلى الشارع المصرى لجمع تأييد المصريين ليقول الشعب كلمته فى تلك الملحمة الوطنية فى حب مصر.