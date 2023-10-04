السعودية تقترب من استضافة كأس العالم 2034

تقترب الممكلة العربية السعودية من استضافة بطولة كأس العالم 2034، بعدما انسحبت من استضافة نسخة 2030 التي حصلت عليها دول أمريكا وكندا والمكسيك.

السعودية تقترب من إستضافة كأس العالم 2034

ووفقًا لما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ان نسخة كأس العالم 2034 ستكون من حق دول قارة آسيا وأوقيانوسيا، حيث تمتلك الحظ الأكبر في استضافة بطولة المونديال، في انتظار ظهور مرشحين للمونديال بعدما كانت السعودية مرشحة لاستضافة نسخة 2030.

تعتبر السعودية المرشح الأقرب للحصول على بطولة كأس العالم 2034، ولها فرصة كبيرة في الفوز بملف تنظيم المسابقة، خاصة بعد التطور الكبير الذي تشهده الكرة السعودية في الموسمين الماضيين، فضلًا عن توجيه العالم أعينه نحو الملاعب السعودية في الموسم الحالي بسبب الصفقات العالمية.

وتعتبر السعودية الأقرب لإستضافة البطولة كونها كانت مرشحة من قبل، ويأتي السبب خلف عدم استضافتها لنسخة 2030 هو قوة ملف المغرب والبرتغال وإسبانيا، الذي سيشهد إقامة المسابقة في 6 دول مختلفة حول العالم بقارة أفريقيا وأوروبا وامريك الجنوبية.

ويلعب العامل الاقتصادي والتنظيمي دور ًا كبيرًا في حسم استضافة السعودية للنسخة الخامسة والعشرين.

هل سحبت السعودية ملفها؟

قالت تقارير خلال الفترة الماضية أن المملكة العربية السعودية انسحبت بالفعل من ملف استضافة كأس العالم 2030 مع مصر واليونان، وهو أمر غير حقيقي حتى الآن، حيث لم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تلقى إخطارًا بالانسحاب أو إعلان الاتحاد السعودي بيان يخص الأمر.