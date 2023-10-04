الجامعة العربية تطلق مبادرة إقليمية لصحة المرأة العربية تحت مظلة مبادرة المحفظة الوردية

يتم الاحتفال باليوم العربي للتوعية بمرض سرطان الثدي منذ العام 2019 تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن لجنة المرأة العربية في دورتها (38)، حيث تم اعتماد هذا اليوم كأحد الأنشطة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتفعيل "مبادرة المحفظة الوردية: المبادرة الإقليمية لصحة المرأة العربية" وهي المبادرة الإقليمية الأولى في هذا المجال والتي تم اعتمادها من قبل "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها العادية الرابعة"، ومن ثم تم اعتمادها كذلك من مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (51).



في هذا السياق، صرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن جامعة الدول العربية قد عملت على توسيع مدى المبادرة لتشمل أيضًا سرطان عنق الرحم وهو أيضًا إحدى أنواع السرطانات التي تمثل خطرًا على صحة السيدات في المنطقة العربية والتي يمكن أن يتم التعافي منها من خلال الكشف المبكر وتلقي التطعيم الخاص بها.



كما نوهت إلى أهمية الاجتماع الإقليمي لمبادرة المحفظة الوردية "Pink Tank": المبادرة الإقليمية لصحة المرأة العربية" الذي تنظمه الأمانة العامة قطاع الشؤون الاجتماعية بالشراكة والتعاون مع مجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية، ومنظمة تنمية المرأة (WDO) بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية والمقرر عقده يومي 16-17 أكتوبر 2023، تزامنًا مع شهر التوعية بسرطان الثدي "أكتوبر"، واحتفالًا باليوم العربي للتوعية، وهو الاجتماع الإقليمي الأول الذي سيعقد حضوريًا بعد جائحة كوفيد-19 لتفعيل أنشطة المبادرة في ضوء تنفيذ القرار الصادر عن الدورة العادية (59) لمجلس وزراء الصحة العرب التي عُقدت في مايو 2023.

كذلك قامت الأمانة العامة إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية تحت مظلة مبادرة المحفظة الوردية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية في إطار المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية، لتنظيم حملة الكشف المجاني على موظفات الأمانة العامة بالتعاون، والمقرر عقدها خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر 2023.