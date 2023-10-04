تصفيق حاد لأبطال حرب أكتوبر في الندوة التثقيفية والسيسي يقف احترامًا وتقديرًا.. فيديو

ضجت قاعة الندوة التثقيفية الـ 38 للقوات المسلحة لاحتفالًا بنصر أكتوبر المجيد والذي مر عليه 50 عامًا بالتصفيق الحاد لثلاثة من أبطال العبور والذين حرصوا على الحضور وارتداء النياشين والأوشحة.

ووقف الأبطال الثلاثة خلال الندوة عندما ذكر المحاضر معركة رأس العش مؤديين التحية العسكرية، ما أدى إلى حالة من الاحتفاء بهم من قبل الحضور، ودفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المطالبة من الجلوس الوقوف لهم تقديرًا واحترامًا، بعدها ذهبوا إلى الرئيس حيث دارت بينهما محادثة قصيرة، حسبما نقلت فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء.

الندوة التثقيفية

وتعقد الندوة التثقيفية الـ38 بحضور القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق محمد زكي وعدد من كبار السياسيين في مركز المنارة بمدينة نصر.

وتتضمن الندوة عرضا للأفلام الوثائقية والعروض الفنية والأغنية، وتكريم عائلات الشهداء والجرحى وأبطال الحرب.

وتعد حرب أكتوبر المجيدة علامة مشرقة في تاريخ الجيش المصري، الذي كان في يديه مفتاح انتصار لا شك فيه، دفع المصريون من أجله بدم نقي - عودة الجزء الثمين والعزيز من سيناء.

ولم تكن حرب أكتوبر المجيدة معركة عسكرية حققت فيها مصر أكبر انتصار لها فحسب، بل كانت أيضًا اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الأحلام إلى حقيقة، فقد تحدى الجيش المصري أكثر المستحيل، وغزاها وانتصر، ولأي شعب أثبت تفوقه في أصعب اللحظات.

كان جوهر حرب أكتوبر صراعا حول الواقع من الهزيمة إلى النصر، ومن الظلام إلى النور، ومن الانكسار إلى الكبرياء؛ غيرت الحرب خريطة التوازن الإقليمي والدولي. في 6 أكتوبر 1973، تم تدمير قناة السويس تحت صرخات "الله أكبر"، وعبر عشرات الآلاف من أبطال الجيش إلى الضفة الشرقية للقناة لاستعادة الأرض الفيروزية من أعداء إسرائيل، وتكبدوا خسائر لن ينساها أعدائهم أبدا، واستعاد المصريون كرامتهم واحترامهم أمام العالم كله.