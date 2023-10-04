طبيب نفسي ومعلم وصاحب ورشة .. 3 أوجه لـ بيومي فؤاد في الشتاء

يعيش النجم القدير بيومى فؤاد حالة من النشاط الفني السينمائى ،إذ يشارك في بطولة عدد من أفلام ، وخلال السطور التالية نستعرض بوابة الوفد تفاصيل الشخصيات التي يجسدها بيومى فؤاد في أفلامه القادمة.

طبيب نفسي في أسود ملون

ويجسد بيومي فؤاد في فيلم أسود ملون دور طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، وتشارك في بطولة العمل رنا رئيس التي تجسد دور مصممة حفلات زفاف.

فيلم "وأسود ملون " رومانسي لايت كوميدي، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

من كوليس فيلم أسود ملون

معلم في سوق السمك في فيلم الإسكندراني

كما يشارك بيومي فؤاد في فيلم الإسكندراني من إخراج خالد يوسف، ويجسد بيومي ضمن أحداث الفيلم شخصية معلم في سوق السمك.

فيلم "الإسكندارني" من بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، محمد رضوان، خالد سرحان، محمود الليثي، انتصار.

وتتلخص أحداث تدور فيلم الإسكندراني حول هوية الإسكندراني،إذ يجسد أحمد العوضي وبيومي فؤاد نفس الشخصية ولكن شخصية العوضي في مرحلة الشباب بينما بيومي في المراحل المتقدمة من العمر،تلعب زينة دور فتاة إسكندرانية تدعى قمر وتتعرض لظلم في المشاعر والكذب والخداع.

من كواليس فيلم اسكندرلاني

صاحب ورشة خراطة في "أنا وابن خالتي"

يواصل أيضا النجم بيومي فؤاد في الفترة الحالية تصوير فيلم "أنا وابن خالتي"، ويجسد بيومي ضمن الأحداث بشخصية إسماعيل صاحب ورشة خراطة، وتجمعه العديد من المواقف الكوميدية مع سيد رجب.

وعلى نفس السياق، يبدأ الفنان بيومي فؤاد تصوير فيلمه الجديد "وقت إضافي" الأسبوع المقبل، استعدادا لعرضه بدور العرض السينمائي في الموسم الشتوي المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناوله قضية اجتماعية يتم مناقشتها من خلال أحداث العمل، وينتج عنها صراع بين أبطال العمل .

الفيلم بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد سلطان، فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة.