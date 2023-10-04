أحمد حلمي يكشف معاناة والده وتأثره به: "زي الشجرة اللي ماتت وجذورها جوايا"

تحدث الفنان أحمد حلمي عن معاناة والده، كما أنه صانع الأمل في حياته وعلّمه أن لا يوجد يأس مع الحياة، وأوضح خلال استضافته ببرنامج AB Talks والذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، أنه كتب إهداءً لوالده في كتابه الوحيد قال فيه: "أبي هل تراني كما أراك دومًا في منامي؟؟"

الفنان أحمد حلمي

كشف أحمد حلمي عن حياة والده الشاقة التي كانت مليئة بالمتاعب ليستخرج منها الأمل وعدم اليأس، قائلًا: "وهو زي الشجرة اللي ماتت بس جذورها جوايا وهو بيصعب عليا، لأنه تعب وهو كان أكتر شخص صانع أمل في حياتي بسبب معاناته وأن مفيش حاجة اسمها مستحيل وأن وجود ربنا جوه الإنسان مهم لأن كان معتدل ووسطي وبيحب ربنا جدًّا وربنا كان بيحبه وعمري ما شفته غير راضي".

أوضح "حلمي" أن والده كان يرفض دخول أي مال مشكوك في أمره منزله رغم الحاجه إليه قائلًا: "لما فلوسه راحت حد جابله هدية ومش عايز اقول رشوة لكن هو طرده بالأدب ولما سألته قالي أن الشخص دة ليه مصلحة في الشغل وعايزه يمشيهاله".

عن صمود والد الفنان أحمد حلمي في مرضه قال: "هو متأثرش لما فلوسه راحت وعمل عملية قلب مفتوح وخرج منها بأثر جانبي زي "الزغوطة" وفضل بيها 12 سنة ومكنش بيقدر يكمل جملة بدونها ودة شيء مؤلم ومكنش بيتعصب وكان بيقوم بطلبات بيته وإحنا لو مش نايمين كويس بنبقى متعصبين وبعد كدة جاله سرطان".

أوضح أحمد حلمي أن والده كان يقوم بأعمال خير كثيرة لم يعلم عنها أحد سوى عمه، قائلًا: "وبعد ما مات أنا اكتشفت أنه كان بيعمل خير كتير ومكنش قايل لحد عليها غير أخوه وأنا ملحقتش أشبع منه علشان كدة نفسي أرجع صغير علشان أعيش معاه".