"أهمية الرضاعة الطبيعية" ندوة تثقيفية ينظمها المجلس القومي للمرأة بأسيوط

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية تحت عنوان "أهمية الرضاعة الطبيعية" في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية واحتفالاً بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

وتم تنظيم الندوة بالتعاون مع لجنة الصحة بالمجلس.

وحضر الندوة عدد من السيدات المثقفات والرائدات الريفيات، بالإضافة إلى حضور عدد من المتطوعات.

وقامت الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة اسيوط، بتنظيم ومتابعة الندوة.

وشاركت في الندوة الدكتورة شيرين الجيار، عضو لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة، حيث قدمت محاضرة تسلط الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية وأهمية متابعة الحمل واتباع الإرشادات الصحية والنفسية اللازمة للأم والطفل.

وأشارت الجيار، إلى فوائد الرضاعة الطبيعية لصحة الأم وصحة الطفل، وأهمية توفير الدعم اللازم للمرأة لضمان تحقيق هذه الرضاعة بنجاح.

وتمحورت مناقشات الندوة حول تحسين الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتعزيز ممارستها.

وأكدت الحاضرات على أهمية دور الأمهات والعائلة والمجتمع في دعم وتشجيع هذه العملية، حيث تعزز الرضاعة الطبيعية العلاقة العاطفية بين الأم والطفل وتسهم في تطور صحة الطفل ونموه بشكل سليم.

وتعتبر هذه الندوة خطوة هامة في تطوير المجتمع وتوعية السيدات حول أهمية الرضاعة الطبيعية.

ويعمل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط على تنظيم مثل هذه الفعاليات والندوات لتوعية النساء وتمكينهن في مجال الصحة والتربية الصحية للأطفال.

ندوة تثقيفية ينظمها المجلس القومي للمرأة بمحافظة اسيوط

ندوة تثقيفية ينظمها المجلس القومي للمرأة بمحافظة اسيوط

ندوة تثقيفية ينظمها المجلس القومي للمرأة بمحافظة اسيوط