قومي المرأة بأسيوط يستخرج 105بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات بقرية جحدم

فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في جميع المجالات الخدمية،

قام فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط، بإصدار 105 بطاقة رقم قومي للسيدات الفقيرات والمعيلات بقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط وبمتابعة الدكتورة مروة كدواني، مقررة المجلس القومي للمرأة في أسيوط.

وقدم المجلس القومي للمرأة، الاستمارات مجانًا وبالتعاون مع الأحوال المدنية في استخراج هذه البطاقات، وتم نقل فريق العمل مع الأحوال المدنية إلى أماكن تجمع السيدات في القرية المستهدفة للاستخراج.

ومن الجدير بالذكر أنه تم رفع الغرامات عن السيدات بالكامل.

وأكدت الدكتورة مروة كدواني، مقررة المجلس القومي للمرأة في أسيوط بان المبادرة تهدف إلى توفير الدعم اللازم للسيدات الفقيرات والمعيلات، وتحسين وضعهم المعيشي وتعزيز فرصهم في الحصول على فرص تعليمية واقتصادية أفضل. وتعكس مبادرة "حياة كريمة" التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين وتوفير الفرص الضرورية للتنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد.

ويعمل المجلس القومي للمرأة على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تمكين ودعم النساء في مختلف الجوانب الحياتية.

وتعد مبادرة استخراج بطاقات رقم قومي للسيدات الفقيرات والمعيلات بقرية جحدم خطوة هامة نحو تحقيق أهداف هذه المبادرة النبيلة.

من خلال توفير بطاقات رقم قومي للسيدات، يتمكن السيدات الفقيرات والمعيلات من الحصول على الخدمات الأساسية بشكل أفضل وأسرع. فابطاقات الرقم القومي تسهل على الحكومة تحقيق المساواة في الوصول إلى الخدمات لجميع المواطنات وتوفير حلول فعالة لمشاكلهن اليومية.

يعكس تفعيل هذه المبادرة في قرية جحدم بمركز منفلوط إصرار الحكومة على تحقيق تنمية شاملة مستدامة والعمل على إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع. تعزز هذه الجهود الدور الريادي للمرأة في المجتمع وتدعم حقوقها وتمكنها من المشاركة الفعالة في كافة المجالات.

فإن مبادرة "حياة كريمة" تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في عملية التنمية.

من خلال توفير البطاقات الرقمية للسيدات الفقيرات والمعيلات، يمكن القول إنها خطوة إيجابية تساهم في تحقيق التكافؤ والعدالة الاجتماعية، وتحسين جودة حياة هذه الفئات في مصر.

القومي للمرأة بأسيوط يستخرج 105 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات بقرية جحدم

القومي للمرأة بأسيوط يستخرج 105 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات بقرية جحدم

القومي للمرأة بأسيوط يستخرج 105 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات بقرية جحدم

القومي للمرأة بأسيوط يستخرج 105 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات بقرية جحدم