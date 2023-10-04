زيادة أجانب الدوري السعودي.. تعرف على موعد التطبيق وعدد المحترفين

أكد صندوق الأستثمار السعودي ووزارة الرياضة السعودية على وجود مقترح رسمي بزيادة عدد أجانب ومحترفين الدوري السعودي للمحترفين، في الفترة المقبلة، ضمن خطة الارتقاء والوصول بالدوري للعالمية، ووفقًا لرؤية المملكة 2030.

اجتماع لزيادة أجانب الدوري السعودي

شهدت الساعات الاخيره تصويت بالموافقة من قبل أندية صندوق الاستثمار ووزارة الرياضة السعودية على زيادة عدد الأجانب في كل فريق إلى 9 أجانب.

لكن المعضلة الوحيدة الآن في طريق تطبيق القرار بشكل رسمي هو انتظار الحصول على موافقة رابطة دوري المحترفين، والمسؤولة عن الأندية، وستشهد الساعات المقبلة اجتماع في "عمليات روشن" لدراسة حيثيات الموضوع وكيفية تطبيقه بالشكل الصحيح والمفيد لكل الأندية.

أما عن موعد اعتماد زيادة عدد أجانب الدوري السعودي - المُعلق حتى موافقة رابطة الأندية – فمن المقرر أن يكون في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو تأجيل الأمر لبداية الموسم المقبل 2024 – 2025.