الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

نصائح لزيادة حرق الجسم والحصول على قوام رشيق

زيادة حرق الجسم
زيادة حرق الجسم

تعاني بعض السيدات من زيادة الوزن دون معرفة السبب أو التحكم في هذا الأمر، فعند اتباع نظام غذائي مُعين، يتنهي بالفشل، وهذا بسبب عدم مراعاة بعض الأشياء عند محاولة إنقاص الوزن.

 

نصائح لزيادة حرق الجسم 

نظام غذائي غير صحي

الوجبات السريعة والجاهزة، والأطعمة الغنية بالسكر والدهون السيئة ومنتجات الدقيق الأبيض، ستجعل عملية التمثيل الغذائي بطيئة لديك. ابدئي بتقليل الكربوهيدرات والسكريات، فعندما تأكلين كمية أقل من الكربوهيدرات، فإن الجسم سيعتمد على احتياطياته لتزويد جميع أعضاء الجسم بالطاقة التي يحتاجها. 

 

هذا يؤدي إلى إنفاق إضافي للطاقة، لذا استهلكي المزيد من أوميجا 3، حيث يمكنك زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك مع الدهون الجيدة، وتسمح لك الدهون الغنية بالأحماض الدهنية متوسطة السلسلة بحرق السعرات الحرارية لمدة تصل إلى ست ساعات بعد الوجبة.

 

السهر الطويل واضطرابات النوم

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النوم، والأرق المزمن، أو الذين يقضون أوقاتاً طويلة في السهر لوقت متأخر من الليل، سوف يؤثر ذلك على عملية الحرق، فإذا كنت لا تنامين، فلن يتمكن جسمك من حرق الدهون، وبالتالي قد تعانين من زيادة الوزن.

 

عدم التحكم في المشاعر

مما لا شك فيه أن التوتر والقلق والإجهاد؛ مشاعر تؤدي إلى إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول، الذي سيمنعك من خسارة الوزن، كونه يؤثر سلباً على عملية الأيض.

 

قلة النشاط والحركة

النشاط البدني على اختلاف أنواعه، يعتبر وسيلة جيدة جداً لتحفيز عملية التمثيل الغذائي؛ فبعد خضوعك لتمارين رياضية كثيفة، يمكن أن يزيد معدل الحرق لمدة 4 أيام متتالية، في جسمك.

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