محافظ البحر الأحمر يكرم الفائزين بأولمبياد المحافظات الحدودية

قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، بتكريم الفائزين في التصفيات النهائية بأولمبياد المحافظات الحدودية التي أقيمت بمحافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 28 فبراير حتى 2 مايو 2023، معرباً عن فخره وتقديره لفوز أبناء المحافظة الساحلية بالمركز الأول للعام الرابع على التوالي.

وفي ذات السياق قدم المحافظ التهنئة لجميع اللاعبين الذين مثلوا البحر الأحمر في الأولمبياد والقائمين على القطاع الرياضي بالمحافظة، مُوجهًا الشكر لهم على ما بذلوه من جهد وأداء متميز، أسهم في حصولهم على المركز الأول وحصدهم العديد من الميداليات في الألعاب الرياضية المتنوعة فردية وجماعية، مُتمنيًا المزيد من التوفيق والتمثيل المُشرّف لأبناء المحافظة بمختلف المسابقات المحلية والدولية.



وأكد المحافظ، أن بطولة أولمبياد المحافظات الحدودية تنظمها وزارة الشباب والرياضة، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلي زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء المحافظات الحدودية، بما يضمن تمثيل أبناءها في الأنشطة والمسابقات المختلفة التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية، ويشارك فيها الشباب والطلائع من عمر 15 عاما حتى 25 عاما من مختلف المدارس والجامعات ومراكز الشباب بالمحافظات الحدودية، وتقام المنافسات في 11 لعبة ( رفع أثقال، ألعاب قوي، تنس طاولة، كرة اليد، كاراتية، مصارعة، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة القدم الخماسية، تنس الطاولة ورفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة).

وكرم المحافظ، الطلبة ذوي الهمم المتميزين رياضيا وعلميا على مستوى المحافظة ( قادرون باختلاف ).

حضر حفل تكريم الفائزين اللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، واللواء أحمد المهدي رئيس حي شمال الغردقة واللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة وهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم و حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ورايدا نسيم مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.