أحمد حلمي يكشف سر استمرار زواجه من منى زكي ودوره كـ"أب"

دائمًا يلفتا الثنائي الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي الأنظار في المهرجانات واللقائات المختلفة، ليظهر مدى التفاعل والحب بينهما، وبعد مرور أكثر من 20 عامًا على زواجهما كشف أحمد حلمي السر وراء نجاح علاقتهما واستمرارها.

أحمد حلمي ومنى زكي

كشف أحمد حلمي خلال لقائه ببرنامج AB Talks والذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عن سر نجاح علاقته بمنى زكي، قائلًا: "احنا متجوزين من 2002 وأهم شيء في نجاح الزواج وجعل العلاقة سعيدة إن الاتنين يوصلوا للغة تالتة مشتركة يفهموا بعض من خلالها".

وأضاف "حلمي": " منى زكي سند حقيقي ليا وتمثل البلورة اللي أنا عايش فيها وبشوف نفسي من خلالها.. هي السبب في مراحل كتير ليا على المستوى الإنساني والمهني كمان، وفعلًا ورا كل رجل عظيم امرأة أعظم منه، عندها كمية من الصدق في عالم مجامل فإزاي تكون شخص صادق مع نفسك ومع الآخرين ومش مجامل وتقول الحقيقة بشكل لطيف وده اللي اتعلمته منها".

أما عن دوره كأب قال: "أنا أشوف نفسي كأب كويس وأنا مش الأب العصبي ولا العنيف الجامد الناشف في تعامله مع ولاده".