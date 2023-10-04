أحمد حلمي: حبيت خالة واحد صاحبي وعشت طفولة قاسية

حل الفنان أحمد حلمي ضيفًا ببرنامج AB Talks والذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، ليفتح قلبه ويتحدث عن أول حب في حياته ومعاناته في طفولته.

الفنان أحمد حلمي

أوضح الفنان أحمد حلمي أن أول قصة حب له كانت في الطفولة، مشيرًا إلى أنها كانت خالة صديقه، قائلًا: "حبيت خالة واحد صاحبي وأنا كنت طفل كان عندي 6 سنين، وعشت في دور إزاي أقوله، وجو خيانة الأصدقاء".

وذكر أحمد حلمي أنه كان يعيش طفولة قاسية، موضحًا: "عشت ظروف مادية قاسية في طفولتى ووالدي بيعمل فى السعودية السعودية 10 سنين ورجعنا لمصر وحاول استثمار فلوسه وخسرها".

وعن حبه للشهرة قال: "في أوقات كنت بحب الشهرة خاصة بداية حياتي ولما الناس عرفتني في الشارع وبيتفاعلوا معايا، بس ما بقتش أهتم بيها أكتر ما بحب أعمل عمل فني كويس يبسطني ويبسط الناس، والشهرة خدت مني حاجات لها علاقة بحريتي".

وأضاف: "علشان كنت في الحضيض، عمري ما كنت أحلم أو أتخيل في يوم من الأيام يكون معايا فلوس، ولا تخيلت إني انجح في ثانوية عامة والحمد لله نجحت، عمري ما حلمت يكون معايا فلوس وبقى معايا فلوس، ولا كنت أحلم بالشهرة وبعدين وصلت للشهرة والفلوس مش أهم حاجة في حياتي".