الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أحمد حلمي: حبيت خالة واحد صاحبي وعشت طفولة قاسية

الفنان أحمد حلمي
الفنان أحمد حلمي

حل الفنان أحمد حلمي ضيفًا ببرنامج AB Talks والذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش، ليفتح قلبه ويتحدث عن أول حب في حياته ومعاناته في طفولته.

الفنان أحمد حلمي

أوضح الفنان أحمد حلمي أن أول قصة حب له كانت في الطفولة، مشيرًا إلى أنها كانت خالة صديقه، قائلًا: "حبيت خالة واحد صاحبي وأنا كنت طفل كان عندي 6 سنين، وعشت في دور إزاي أقوله، وجو خيانة الأصدقاء".

 

وذكر أحمد حلمي أنه كان يعيش طفولة قاسية، موضحًا: "عشت ظروف مادية قاسية في طفولتى ووالدي بيعمل فى السعودية السعودية 10 سنين ورجعنا لمصر وحاول استثمار فلوسه وخسرها".

 

وعن حبه للشهرة قال: "في أوقات كنت بحب الشهرة خاصة بداية حياتي ولما الناس عرفتني في الشارع وبيتفاعلوا معايا، بس ما بقتش أهتم بيها أكتر ما بحب أعمل عمل فني كويس يبسطني ويبسط الناس، والشهرة خدت مني حاجات لها علاقة بحريتي".

 

وأضاف: "علشان كنت في الحضيض، عمري ما كنت أحلم أو أتخيل في يوم من الأيام يكون معايا فلوس، ولا تخيلت إني انجح في ثانوية عامة والحمد لله نجحت، عمري ما حلمت يكون معايا فلوس وبقى معايا فلوس، ولا كنت أحلم بالشهرة وبعدين وصلت للشهرة والفلوس مش أهم حاجة في حياتي".

مواد متعلقة

حلوى صحية للأطفال في المدارس| طريقة عمل فطيرة التفاح اللذيذة

طريقة تحضير آيس كريم البلوبيري.. منعش وصحي

للدايت.. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة

ماسك الخيار.. يحارب التجاعيد ويعالج حب الشباب| فوائد سحرية تعرفي عليها

فوائد مذهلة للخيار لم تعرفها مسبقًا.. أبرزها يدعم صحة القلب

5 فوائد سحرية يقدمها ورق الغار (اللوري).. تقوي المناعة وتحسن الهضم

طريقة عمل شرائح البسكويت بالكاسترد.. حلوى سريعة وسهلة

عشاق المكرونة.. طريقة عمل لازانيا باللحم المفروم
الجريدة الورقية