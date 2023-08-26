اندلاع حريق في مصفاة نفط بأمريكا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، باندلاع حريق هائل في مصفاة تكرير النفط في ولاية لويزيانا ما أدى إلى إخلاء المنطقة كإجراء احترازي لوجود تسرب كيميائي، وفق روسيا اليوم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمدينة غاريفيل في ولاية لويزيانا بإعلان حالة الطوارئ بعد الحريق الهائل، وإخلاء المنطقة كإجراء احترازي لوجود تسرب كيميائي.

وأوضحت السلطات أن الحريق شب في حوالي الساعة 7 صباحا في مصفاة ماراثون بتروليوم بمدينة جاريفيل الأمريكية بولاية لويزيانا، كما أوصت السكان بمغادرة المنطقة.

وأعلنت السلطات المحلية، عن استدعاء أطقم الطوارئ للعمل على إخماد الحريق، كما تم إجلاء السكان الذين يعيشون على مسافة ثلاثة كيلومترات، كإجراء احترازي لوجود تسرب للمواد الكيميائية.

واعترفت بأن الحريق "مثير للقلق". ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.