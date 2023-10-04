علي مهران يفوز برئاسة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ للعام الثاني على التوالي

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول عن فوز النائب الدكتور علي مهران برئاسة اللجنة، كما فاز الدكتور حسين خضير بمنصب وكيل اللجنة، والدكتور عمرو حجاب بمنصب وكيل اللجنة، والدكتور أسامه فهيم إبراهيم منصور بمنصب أمين سر اللجنة.

ووجه رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، الشكر لأعضاء اللجنه لتجديد الثقه فيه رئيسا للجنه للمرة الثانية علي التوالي وقال اشكر زملائي علي تزكيتي رئيسا للجنه بدور الانعقاد الرابع وهو شرف عظيم .

وجدد الدكتور على مهران العهد مع أعضاء اللجنة ، قائلا اجدد معكم علي ان تكون إدارة اللجنه بتجرد وحياد تام وسماع كل الآراء والمقترحات التي تسهم في بناء جمهوريتنا الجديدة التي ارسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح النائب علي مهران ، أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية كما ستستكمل مناقشة عدد من المقترحات برغبة المقدمة من السادة النواب والمتعلقة بمشاكل الصحة، على مستوى الجمهورية بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزير الصحة ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة.

دعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.

وكان المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه إلى رئيس المجلس، وذلك خلال نصف ساعة.

وأعلن المجلس قواعد إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس

ويأتي ذلك بعد أن تم دعوة الأعضاء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، أمس والتي ترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، لمن يرغب تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس، وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الرابع.