هواوي تنتقم عندما تلحق الصين بأشباه الموصلات

وفقًا لمعايير تجارة الأجهزة، كان كل شيء يتعلق بإصدار هواوي لهاتفها الذكي Mate 60 Pro في أواخر أغسطس غير عادي. وبدلاً من التحدث عن الجهاز في حدث تسويقي مبهج، بدأت الشركة بهدوء في بيعه عبر الإنترنت. لم تكشف شركة هواوي حتى عن العديد من المواصفات الفنية الرئيسية، ومع ذلك استنفدت مخزونها خلال ساعات. وفي داخل الصين، ألهم هذا موجة من الاحتفالات الوطنية.

من الأسهل فهم الظهور الأول إذا كان يُنظر إلى جهاز Mate 60 Pro على أنه أقل كجهاز محمول وأكثر كرسالة من قوة عظمى عالمية إلى أخرى. وكانت شركة هواوي تكنولوجيز في قلب المحاولات الأمريكية لتقويض تطوير التكنولوجيا الصينية لسنوات. وفي عام 2019، أضافت إدارة ترامب الشركة إلى ما يسمى بقائمة الكيانات، مما أدى إلى الحد من وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية وتدمير أعمالها الضخمة في مجال الهواتف الذكية بشكل فعال. منذ ذلك الحين، كثفت إدارتا ترامب وبايدن الضغط على صناعة التكنولوجيا في الصين، وكان آخرها من خلال ضوابط التصدير التي حددتها وزارة التجارة الأمريكية في أكتوبر 2022. وقد تم طرح جهاز Mate 60 Pro للبيع بينما كانت وزيرة التجارة جينا ريموندو تزور الصين، مما ألهم الميمات هناك مثل صورة لها وهي تعطي الهاتف علامة إبهام مع تسمية توضيحية تقول "سفيرة العلامة التجارية لشركة Huawei".