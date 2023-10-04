محافظ الأقصر يهنيء الرئيس السيسي باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر أكتوبر المجيد.



وقال المحافظ في برقيته: يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد، تلك المناسبة التاريخية والوطنية التي سجل فيها أبطالنا البواسل من أبناء االجيش المصري ملحمة النصر التي تعد من أعظم لحظات المجد والعزة والفخر فى تاريخ وطننا الحديث، مؤكدا أن تلك المعركة ستظل مبعث افتخار واعتزاز لشعب مصر، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.



كما بعث محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.