"صوتك مسموع" تستحيب لـ 97,8% من 119 ألف شكوى

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن انتقال الوزارة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ليس انتقالاً مكانيًا فقط ولكن انتقال إلي شكل مختلف من أداء العاملين بها، حيث الانتقال إلى نظام وزارة ذكية يتبعه تطور في أداء العمل، مشيرا الي ان الوزارة وضعت خلال بيئة العمل الجديدة على رأس أولوياتها إتاحة وتعزيز آليات التواصل التى تحقق مشاركة المواطنين فى إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

جاء ذلك تزامنا مع حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية علي الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي ليكن أكثر كفاءة وتطورا، وتحسين منظومة الشكاوي وتطويرها بجانب التحول إلى الحكومة الذكية، وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين بما يساهم في تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بأكثر كفاءة وتخفيف المعاناة عنهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تمكنت من زيادة فاعلية التواصل الإلكتروني ورفع جودة خدمة المواطنين من خلال ذراعها التنفيذي مبادرة "صوتك مسموع" الخاص بفحص وتلقي شكاوي المواطنين والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون مع جميع المحافظات والجهات المختصة، والتي اطلقتها الوزارة في 23 أكتوبر 2018 تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتعمل على محورين رئيسيين، الأول الإدارة المحلية التي تستجيب لشكوى المواطن، والمحور الثاني هو إدارة محلية تشرك المواطن في كل موضوعات إدارة الحكم المحلي، الأمر الذى انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات للشكاوي كما ونوعاً، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً فى سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

واستعرض اللواء هشام آمنة، في التقرير الذي تلقاه حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" وأبرز الاستجابات والشكاوى ونسبة الرد عليها، أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن 719 ألف و 155 رسالة، تضمنت حوالى 119,5 ألف شكوى تم حل 117 ألف شكوى منها بنسبة 97,8%، وجاري حل 2572 شكوى، مؤكدا علي أهمية فتح وتنويع قنوات تلقى ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وقال اللواء هشام آمنة، إن مبادرة "صوتك مسموع" نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها، والتوسع فى إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، مما ساهم في تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى أنه بالتوازي مع قيام فريق عمل المنظومة بمراجعة الشكاوى المُسجلة وتوجيهها لجهات الاختصاص، يقوم فريق عمل متخصص بتحليل الشكاوى وتصنيفها وتوزيعها قطاعيًا وجغرافيًا، حتى يَسهُل التعامُل معها ومُعالجتها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استمرار جهود مبادرة "صوتك مسموع" في التعاون والتنسيق مع الجهات المرتبطة معها إلكترونياً في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر سبتمبر 2023، حيث تفاعلت مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين، ونجحت بإتصالها الدائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية في رصدها ومتابعتها وفحصها وإزالة أسبابها، وإخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه، مع ضمان ألا يضار المواطن جراء تقدمه بشكوى، طالما اتفقت مع معايير الحق في التقدم به.

وكشف اللواء هشام آمنة، عن نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تلقت المبادرة 15,3 ألف رسالة منها 1554 شكوى، تم الرد منها على1252 شكوى بنسبة 80,6%، وجاري حل 302 شكوى، مقدماً الشكر لجميع المسئولين الذين يسارعون في تقديم الخدمات للمواطنين.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن شكاوى القمامة احتلت صدارة شكاوى المواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي بعدد 657 شكوى، ويليها شكاوى الاشغالات 546 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ 160 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعــية واملاك الدولة 107 شكوى اضافة إلى 86 شكوى خاصة بتعــريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخـاذ اللازم، مؤكداً انه يتابع باستمرار معدل استجابة المبادرة للشكاوى والعمل على حلها ومدى التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، لافتًا إلى أن المبادرة تلقت شكاوى عبر الواتس آب بنحو حوالي 12 ألف رسالة خلال شهر سبتمبر، تضمنت 1387 شكوى، تم حل 1116 شكوى منها بنسبة 80,5% وجاري حل 271 شكوي، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 86,6 ألف متابع، وتلقت الصفحة 3330 رسالة من المواطنين، منها 167شكوى تم حل 136 شكوي بنسبة 81,4% وجاري حل 31 شكوي، وتلقت خدمة الخط الساخن 85 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

ودعا اللواء هشام آمنة، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهى مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد أو أى أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات، بالتواصل الفوري مع فريق عمل "صوتك مسموع " من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الأرضي (20544023) بالإضافة الي رقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك "صوتك مسموع" أو عن طريق البريد الإلكترونى "[email protected]" وذلك تسهيلاً على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت ممكن.