كلية التمريض بأسيوط تبحث الحصول على الاعتماد الدولي من الهيئة الألمانية

اعلن رئيس جامعة أسيوط عن زيارة وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي للبرامج، المقرر لها في الفترة من 9 وحتى 11 من أكتوبر الجاري بهدف اعتماد البرنامج العام لكلية التمريض دولياً، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة لتطوير برامجها التعليمية؛ لزيادة فرصها في الحصول على شهادات الاعتماد الدولي المختلفة التي توفر لخريجيها أفضل الفرص في سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي؛ في إطار تنفيذ الجامعة لاستراتيجية الدولة للتعليم العالي

وأوضحت الدكتورة سماح عبد الله عميدة كلية التمريض؛ إنه من المقرر أن يشمل برنامج الزيارة: لقاء الوفد برئيس الجامعة، وجولة ميدانية بالحرم الجامعي، إلى جانب الجولة التفقدية للكلية، وكل ما تشمله من مدرجات، ومعامل، وقاعات تدريب، وعدة لقاءات للوفد مع إدارة الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بها، وعدد من طلاب الكلية؛ تمهيداً للاعتماد الدولي لبكالوريوس علوم التمريض الذي تمنحه الكلية؛ بما يتيح لخريجيها فرصاً كبيرة، ومتميزة؛ للعمل في مختلف دول العالم.