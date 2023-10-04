زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة قبالة مقاطعة كاجايان الفلبينية

أكد المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب منطقة تقع قبالة مقاطعة "كاجايان".

وأوضح المعهد حسبما أوردت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 22 كيلومترا شمال شرق جزيرة "دالوبيري" وعلى عمق 10 كيلومترات.

وحذر من احتمالية وقوع هزات ارتدادية في أعقاب هذا الزلزال القوي الذي لم ترد فور وقوعه أي أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

والأسبوع الماضى، ضرب زلزال بحرى قُدرت قوته مبدئيا بـ6.6 درجة على مقياس ريختر مقاطعة دافاو أوكسيدنتال في جنوب الفلبين، حسبما ذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل.

وقال المعهد إن الزلزال، الذي حدث عند الساعة 9:39 صباحا بالتوقيت المحلي، وقع على عمق 122 كيلومترا، وعلى بعد نحو 434 كيلومترا جنوب شرق جزيرة بالوت في ناحية سارانجاني.

وأفاد المعهد أن الزلزال التكتوني المنشأ سيؤدي إلى حدوث هزات ارتدادية لكنه لن يسبب أضرارا، مضيفا أنه لن يكون هناك تهديد للفلبين بحدوث موجة مدية (تسونامي)

وكثيرا ما يشهد أرخبيل الفلبين أنشطة زلزالية متكررة بسبب موقعه المتوضع على طول "حلقة النار" في المحيط الهادئ.