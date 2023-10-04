محافظ الجيزة: رصف وتطوير وتركيب الانترلوك لـ 13 شارعا بحي العمرانية

تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعددِ من الشوارع الحيوية بحي العمرانية لتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية .

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي العمرانية في أعمال الرصف والتطوير التي يشهدها قطاع العمرانية الشرقية والتي تعد نقلة حضارية غير مسبوقة .

مشيراً بأنه تم رصف وتطوير ٥ شوارع حيوية وهم شارع الجزائر و العيد و الهادي و البوسطة وامتداد البوسطة ( عبد الصمد) وذلك بإجمالي أطوال ٨.٢ كم .

وأضاف محافظ الجيزة بأنه تم الانتهاء من تطوير عدد ٨ شوارع ببلاط الانترلوك بالعمرانية الشرقية شملت شارع تحتمس وشارع عمار بن ياسر وشارع بن خلدون وشارع اسامه بن زيد وشارع علي ابن أبي طالب وشارع فاطمة الزهراء وشارع صفوت وشارع التوني .

وأوضح محافظ الجيزة ان الشوارع التي تم تطويرها ستساهم تيسير الحركة المرورية والتسهيل علي المواطنين وتقع ضمن خطه تطوير الشوارع المتفرعة والمؤدية الي محور لربطها الفريق كمال عامر .

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والمتابعة الميدانية للشركات المنفذة لضمان تنفيذ الأعمال طبقآ للمعايير والمواصفات القياسية من طبقه الرصف وأرصفه المشاه ودعم الطرق بأعمدة الانارة اللازمه مع مراعاة تدعيم الشوارع ببالوعات صرف للأمطار لتساهم في تصريف مياه الأمطار خلال موسم الشتاء .

وجدير بالذكر بأن منطقة العمرانية الشرقية شهدت رصف وتطوير عدد ١٥ شارع وهم " المخزن وخطاب والمعاون ورمسيس وطيبة والمدرسة والشوربجي وناصر ووجيه الدكروري والشهيد الحي والمصانع وباسيلي وميادين العمرانية والجداوي بالعمرانية الشرقية .