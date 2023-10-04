وزيرا خارجية الإمارات والبرازيل يبحثان سبل تعزيز الشراكة بين البلدين

بحث وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء ، مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة وزير خارجية الإمارات إلى العاصمة برازيليا ضمن جولة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشارت "وام" إلى أن المباحثات تطرقت إلى الفرص المتاحة لتطوير مسارات التعاون المشترك في عدة مجالات ، ومنها الاقتصادية والتنموية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ واستعدادات البرازيل لرئاسة مجموعة العشرين في دورتها المقبلة 2024 ، ومخرجات مشاركة البلدين في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في جمهورية الهند الشهر الماضي.

كما بحث الجانبان التعاون المشترك بين دولة الإمارات والبرازيل في إطار مجموعة "بريكس"، وذلك في أعقاب انضمام دولة الإمارات رسميا إلى المجموعة، واتفق الوزيران على أهمية "COP 28" في دفع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في ملف التغير المناخي ، وتحقيق تحول نوعي في مسار العمل المناخي العالمي.

يذكر أن دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية، يحتفلان العام المقبل بمرور 50 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.