الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

طريقة إضافة الأبناء في العوائد السنوية بالسعودية

بوابة الوفد الإلكترونية

طريقة إضافة الأبناء في العوائد السنوية بالسعودية.. يرغب الكثير من المواطنين في المملكلة العربية السعودية، في معرفة كافة التفاصيلبغية تسجيل أبنائهم في العوائد السنوية، وهو مبلغ مالي يقدم مرة واحدة في السنة لفئات معينة من المواطنين. 

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طريقة إضافة الأبناء في العوائد السنوية

الدخول على موقع وزارة المالية السعودية من هنا

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على الخدمات الإلكترونية

يجب اختيار خدمات الأفراد، والنقر على العوائد السنوية.

يجب اختيار إضافة الأبناء من القائمة. 

تسجيل بيانات الأبناء التي تود إضافتهم لحسابك في العوائد السنوية.

عليك إرسال الأوراق الثبوتية اللازمة مع الطلب.

أخيرًا النقر على تأكيد الطلب.

طريقة الاستعلام عن  طلبات العوائد السنوية

الدخول على موقع وزارة المالية من هنا 

اختيار خدمات الأفراد.

النقر على خيار الاستعلام عن العوائد 

إدخال البيانات المطلوبة منك.

النقر على تفاصيل العوائد ومعرفة ما إذا تمت إضافة الأبناء أم لا.

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