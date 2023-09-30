السعوديهة تشارك في "حوار برلين العالمي"

شاركت السعوديه في "حوار برلين العالمي"، الذي اختتم أعماله أمس في حرم الجامعة الأوروبية للإدارة والتقنية بالعاصمة الألمانية برلين وذلك بحضور عدد من قادة الحكومات والقطاع الخاص .



مثل المملكة وزير المالية محمد الجدعان الذى أجرى عدداً من اللقاءات الجانبية مع مسؤولي الحكومات وكبار المستثمرين العالميين،على هامش المنتدى بالإضافة إلى مشاركته فى عدد من الجلسات التي تعنى بالسياسات المالية الكلية والشؤون الاقتصادية والمالية.



ساهم المؤتمر فى توفير منصة للتواصل الفعال والحوار بين قادة الحكومات وقطاع الأعمال، فى محاوله للوصول إلى صياغة السياسات المناسبة لدعم النمو الاقتصادي العالمي.