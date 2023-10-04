أبرز مباريات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

يبحث الكثير عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في دوري أبطال أوروبا وكأس مصر وغيرها من المسابقات، فضلا عن القنوات الناقلة.

وتتواصل متعة دوري أبطال أوروبا، حيث تستمر اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، وفي الوقت نفسه، تظهر بعض المباريات المحلية المثيرة مثل كأس مصر والدوري المغربي وغيرها.



وأبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد × فينورد (19:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2

لايبزيغ × مانشستر سيتي (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4

بورتو × برشلونة (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2

بروسيا دورتموند × ميلان (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 3

نيوكاسل × باريس سان جيرمان (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في كأس مصر

الأهلي × إنبي (19:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD 1