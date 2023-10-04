الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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صلاح عبد الله يكشف سبب رفضه دخول ابنته المجال الفني (فيديو)

الفنان صلاح عبدالله
الفنان صلاح عبدالله

‏كشف الفنان صلاح عبدالله، سبب رفضه دخول ابنته "دنيا" مجال التمثيل، قائلا: “رفضت دخول ابنتي عالم الفن لصعوبة هذه المهنة".

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أحترم زميلاتي السيدات في الوسط الفني 

‏وأضاف صلاح عبدالله ‏خلال حوار مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر شاشة "dmc" مساء الثلاثاء ،أنه يحترم زميلاته السيدات في الوسط الفني جدًا ويقدرهن، قائلاً: "كانوا بيزعلوا مني لكن أنا رفضت عشان صعوبة المهنة فقط وليس لأية أسباب أخرى".

وأوضح صلاح عبدالله  أنه يرى زميلاته في الوسط الفني ويرى معاناتهم مع هذه المهنة الصعبة وساعات العمل التي تصل إلى 14 و 20 ساعة، مؤكدًا أنه أشفق على ابنته من هذه المعاناة.

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