أحمد حلمي يهرب من الخروجات بسبب "منيو" المطاعم .. (إيه الحكاية؟)

كشف الفنان أحمد حلمي، العديد من الأسرار الشخصية والفنية، وذلك خلال إستضافته في أحد البرامج الشهيرة.

وقال أحمد حلمي خلال إستضافته في البرنامج:" أبويا مات وملحقتش أشبع منه، وكان ليه فضل كبير في صفاتي، وكان فيه حرية بالتربية مكنش في شكل تربية بالمعتاد.

وأضاف أحمد حلمي: ملحقتش أخطف من وقت أبويا كتير، وياريت الزمن يرجع تاني عشان اشوفه لأنه بيوحشني جدًا، بحلم بيه كتير جدًا.

أحمد حلمي يتحدث عن طفولته

وتحدث أحمد حلمي عن طفولته، قائلًا:" كنت زمان بهرب من خروجات أصحابي عشان منيو الأكل كان بالإنجليزي، وبحمد ربنا أن ده مقلبش معايا بحقد، ولما عملت برنامج الأطفال حسيت أني بعرف أعمل حاجة.. وأدتني شوية ثقة أني بعرف أعمل حاجة.

وكشف “حلمي”، رأية في مفهوم الرضا، قائلًا:" اللي معندوش حاجة مميز فيها لازم يكون عنده الرضا، الرضا باللي أنت فيه عشان تكون أحسن، وأنك مخلوق عشان تبقى مفيد وتعمل حاجة.. والمتنمر هو الأضعف دائما ".

آخر أعمال الفنان أحمد حلمي السينمائية

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي السينمائية هو فيلم "واحد تاني" الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر للعام الماضي 2022، والذي حقق نجاحا كبيرا وحقق أعلى نسب مبيعات في شباك التذاكر، وهو فيلم كوميدي بطولة أحمد حلمي، نسرين أمين، نور إيهاب، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، محمد التاجي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد شاكر خُضير.

قصة فيلم واحد تاني



وتناول العمل قصة موظف بسيط يعمل لدى مصلحة السجون، فيتعرض للإحباط ويكتشف أنه فقد شغفه تجاه الحياة، ومن ثم يقع في طريقه إختراع يعمل على إستعادة الشغف والطاقة من جديد فيلجأ له ويتعامل معه بشكل كوميدي، كما أن باقي أحداث العمل تدور في إطار شيق وكوميدي.