دوري الأبطال.. نابولي يلدغ ريال مدريد بالهدف الاول

نجح فريق نابولي الإيطالي في تسجيل هدف التقدم أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني لتصبح النتيجة 1-0 ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال اوروبا.

ونجح ليو اوستجارد في تسجيل أول أهداف بطل إيطاليا في الدقيقة 20 بعد متابعة مميزة لرأسية زميلة ناتان عقب ارتدادها من العارضة.

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، كامافينجا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، تشواميني، كروس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور.