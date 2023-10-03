الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دوري الأبطال.. نابولي يلدغ ريال مدريد بالهدف الاول

اوستجارد لاعب نابولي
اوستجارد لاعب نابولي

نجح فريق نابولي الإيطالي في تسجيل هدف التقدم أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني لتصبح النتيجة 1-0 ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال اوروبا.

txt

فينيسيوس وبيلينجهام يقودان ريال مدريد أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

ونجح ليو اوستجارد في تسجيل أول أهداف بطل إيطاليا في الدقيقة 20 بعد متابعة مميزة لرأسية زميلة ناتان عقب ارتدادها من العارضة.

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، كامافينجا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، تشواميني، كروس، جود بيلينجهام.              

خط الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور.

الجريدة الورقية