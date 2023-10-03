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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فينيسيوس وبيلينجهام يقودان ريال مدريد أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

بيلينجهام فينيسيوس
بيلينجهام فينيسيوس

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل الفريق لمواجهة نابولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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ويرغب أنشيلوتي في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة العملاق الإيطالي، حيث يأمل في الفوز على نابولي ومن ثم تصدر المجموعة.

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، كامافينجا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، تشواميني، كروس، جود بيلينجهام.              

خط الهجوم: خوسيلو، فينيسيوس جونيور.

ويُرجح تاريخ كفة ريال مدريد خلال مواجهاته أمام نابولي، حيث لم يتعرض الفريق الملكي للهزيمة أمام الفريق الإيطالي.

 وتواجه الفريقان في 4 مرات بدوري أبطال أوروبا، حيث نجح ريال مدريد في تحقيق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة.

 حيث سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف من قبل لاعب الفريق الجنوبي.

وعلى صعيد مواجهات ريال مدريد أمام الأندية الإيطالية، فقد تقابل الملكي 9 أندية إيطالية، فقد شارك في 80 لقاءً بجميع المسابقات.

 حيث استطاع خلال الـ 80 لقاء أن يحقق الفوز في 44 مباراة، بينما تعادل في 11 مباراة، وتعرض للهزيمة في 25 لقاءً.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد نجح في تحقيق فوز صعب على نظيره يونيون برلين بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة من المباراة عن طريق النجم اللامع جود بيلينجهام، في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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