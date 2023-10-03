هالة الجوهري تحقق ذهبية بطولة أفريقيا للرماية وتحجز مقعدًا بأولمبياد باريس

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للرماية ولاعبة المنتخب هالة الجوهري، بعد حصولها علي المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات فردي المسدس هواء 10م ببطولة أفريقيا السادسة عشرة، وتتأهل إلي أوليمبياد باريس.



وبهذه النتيجة حجزت هالة الجوهري مقعدًا رابعًا لمصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، بجانب كل من عزمي محيلبة وريماس خليل ومحمد حمدي.



وأشاد الوزير بمستوي المنافسة من قبل لاعبي ولاعبات منتخب مصر خلال منافسات البطولة الأفريقية، والتي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.



وحصدت لاعبة منتخب مصر يارا عصام المركز الثالث لتحصد الميدالية البرونزية، ليضيف منتخب مصر للرماية "سيدات" 3 ميداليات جديدة لرصيد الفراعنة في بطولة أفريقيا حيث توج منتخبنا بذهبية الفرق في منافسات 19 م مسدس الهواء وذهبية وبرونزية منافسات الفردي.