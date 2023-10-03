مهرجان ليلة عمر .. موعد حفل ماجد المهندس

يستعد الفنان ماجد المهندس للمشاركة في فعاليات مهرجان ليلة عمر، المقامة في العاصمة الكويتية، والذي يضم عددكبير من نجوم الغناء العربي.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الـ 27 من أكتوبر الجاري، على مسرح أرينا الكويت، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الاليكتروني الخاص بها.

ماجد المهندس

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ ماجد من خلال ديو الحب الأبدي مع الفنانة أصالة، والذي حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

تحمل الثنائية الغنائية بين أصالة والمهندس طابع رومانسي، من كلمات حسن فائق، ألحان محمود الخيامي، توزيع مدحت خميس.

كلمات أغنية الحب الأبدي

وتقول كلماتها “انتي الحب الابدي وروح الروح بنظرة وحدة بيه تردي الروح ايدي بايدك وين نروح نروح انت اماني وعوضي من الايام بس بحضنك اقدر اغفى وانام حبك جنه واحلى من الاحلام هو هذا حب حياتي اللي اتمناه يا طعم الغرام وعطره ومعناه ادفع عمري كله حتى اعيش وياه اول مره اعيشه هالاحساس عاشق من اطرافي لحد الراس مثل الهوى احتاجه انتي الانفاس انته جناحي وبيك اتمنى اطير بدونك والله ما حس اني بخير اني بحضنك واللي يصير يصير”.



أحدث أغاني أصالة ماعرفتك

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أصالة من خلال أغنية ماعرفتك، التي تخطت حاجز الـ 12 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها : "ما عرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقته حتى وجهـك والملامـح ما هي ذيك الأولـــيه نظرتك .. قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته كــن روحـــك عافـــت ايـام السنين العاطفيه كل جـرحٍ بي زفرتـه ..

كلّ حــبٍ لك شهـقته كل دربٍ لك مشيتــه بالولــه روحــه وجــيه ما بقى بحـرٍ من بحـوري لوصلك ما غـرقته مدري وش أكثر أسـوي ما بقى بي مقـدريه آه يا حــلمٍ حطبته في حــــناياي .. وحــرقته آه يا حــبٍ كــتبتــه لـــــين غــنت الابجـــديه كان قلبك ما يبيني قــول يا اغلى من صدقته كان عـينك ما تبيني قـول ..

لا تكـذب عـــليه يوم قلبي جا لقلبك .. جـيت ويّــاه .. وسبقته يوم قلبك صـــد قلبي قلت راح اغــلى البريه ما بقى بي إلاّ انت .. وكلّ شي مني ســرقته خـذت حتى كبريائي في الهــوى والنرجسيه ما هُــو انت اللي تعلـق في حناياي وعشقته ما عــرفتك ..! والاّ يمكـن ما هـو انا الاوليه