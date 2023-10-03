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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السبت.. استكمال مُحاكمة 11 متهمًا في "خلية الشروق الثانية"

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، يوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد، مُحاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الشروق الثانية".

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ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ووجه للمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الأول وحتى السابع ومن التاسع حتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتى الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

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