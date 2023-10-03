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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

النقابات العمالية في نيجيريا تعلق إضرابها لأجل غير مسمى

إضراب العمال في نيجيريا
إضراب العمال في نيجيريا

علقت النقابتان العماليتان الرئيسيتان في نيجيريا دعوتهما إلى إضراب على مستوى البلاد بعد أن أعلنت الحكومة عن إجراءات للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان من المقرر أن يبدأ هذا الإضراب غير المحدود،ولكن بعد مناقشات جرت يومي الأحد والاثنين بين الحكومة والنقابتين، مؤتمر العمال النيجيري ومؤتمر نقابات العمال، اتفقت النقابتان الأخيرتان على تعليق الإضراب لمدة 30 يوما.

أعلن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، يوم الأحد الماضي، عن زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور للعمال ذوي الأجور المنخفضة وتوفير وسائل نقل عام أرخص لتعويض تأثير إصلاحاته الاقتصادية الأخيرة.

منذ وصوله إلى السلطة في مايو، ألغى تينوبو دعم الوقود، الذي كان يكلف الحكومة المليارات كل عام لإبقاء الأسعار منخفضة بشكل مصطنع.

 كما سمح بتعويم العملة الوطنية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في قيمة العملة.

وتعتقد الحكومة أن هذه الإصلاحات ضرورية لإنعاش أكبر اقتصاد في أفريقيا، وقد أشاد بها المستثمرون.

 لكن النيجيريين مضطرون إلى تحمل ارتفاع أسعار البنزين إلى ثلاثة أمثالها والتضخم الذي يبلغ الآن 25%.

وبعد محادثات مع النقابات، اقترحت الحكومة حزمة من الإجراءات، بما في ذلك زيادة الأجور بمقدار 35000 نيرة (45 دولارًا) شهريًا لمدة ستة أشهر للموظفين الفيدراليين و25000 نيرة للعمال الأقل تأهيلاً.

وستعمل الحكومة أيضًا على تسريع إدخال حافلات الغاز لوسائل النقل العام، مما قد يؤدي إلى خفض الأسعار، وتعليق ضريبة القيمة المضافة مؤقتًا على الديزل وتوزيع البدلات على أفقر النيجيريين.

 وفي أغسطس، دعت النقابتان بالفعل إلى الإضراب لنفس الأسباب.

 وأغلقت العديد من الشركات والدوائر الحكومية والبنوك والأسواق أبوابها ليوم واحد في العاصمة أبوجا.

 وكان التأثير أكثر تباينا في العاصمة الاقتصادية لاغوس.

ونيجيريا، وهي عضو في أوبك، منتج رئيسي للنفط لكنها تفتقر إلى القدرة على التكرير وتضطر إلى استيراد معظم الوقود الذي تحتاجه.

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