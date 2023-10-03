أحمد فتوح يرد على جماهير الأهلي

علق أحمد فتوح نجم الزمالك، عن أنباء انتقاله للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

جاء رد فتوح على ما رددته جماهير الأهلي في الفترة الأخيرة عن انتقاله للنادي الأهلي، إذ وضع فيديو عبر حسابه "إنستجرام" وهتاف جمهور الزمالك له في مباراة أرتا سولار باسمه، مع قلوب بيضاء.

يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

تأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.