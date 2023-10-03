مصر تجذب استثمارات ضخمة في الهيدروجين الأخضر بقيمة 107 مليار دولار

نظمت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصرى للشيءون الخارجية، لقاء بناء جسور التعاون المشترك والتبادل التجاري للاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى.

بحضور وزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ومجلس شئون السلك الدبلوماسي.وكوكبة من الشخصيات من السفراء ممثلى الدول العربية والإفريقية والأجنبية وممثلى الوزارات رعاة مؤتمر الاتحاد فى دورته ال26 ، وشركاء النجاح ، ونواب مجلس الشعب ، وسيدات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين والدوليين ، والإعلاميين .

و أعلنت دكتورة هدى يسى، بعد ترحيبها بالحضور ، أن اللقاء جاء بمناسبة انعقاد مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب في دورته 26 الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية ... الفرص والتحديات " برعاية رئيس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 ، وتفتتح أعماله بجامعة الدول العربية ثم التوجه إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.



وأشارت ، إلى وضع الاستثمار فى مصر خاصة بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار وصدور 22 قرار لتيسير اجراءات الاستثمار و تقديم الدعم للمستثمر المحلى والدولى. و للقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.



وقالت يسي ، أنه فى ظل الظروف الحالية والتحديات التى يمر بها العالم أجمع وتنعكس على دولنا ، لابد من التفكير خارج الصندوق والعمل على خلق التكتلات ، وتكوين شراكات واضحة الأهداف ومبنية على أساس اقتصادى مثلما يقول الأجانب

"ون ..ون " أى مبنى على نجاح ومكاسب كافة الأطراف .



وأكدت على أهمية العمل لتحقيق مثلث النجاح

وهو "طوق النجاة" ، ويمثل الدرع الأول له ، المزايا الاستثمارية التى تقدمها الدول ، والدرع الثاني القدرة المالية ، أما الدرع الثالث فهى الخبرات التراكمية والتكنولوجية.



وأوضحت أن من أهم أهداف مؤتمر الاتحاد فى دورته 26 ، هو العمل على خلق هذه الشراكات ، والاهتمام بالشباب فى ظل توجهات الدولة و تمكينهم لإعداد جيل من القيادات الشابة قادرة على بناء مستقبل أفضل .



كما يهدف المؤتمر إلى إقامة الاستثمار المشترك والتبادل التجارى والاهتمام الخاص فى ظل الظروف الحالية بقطاع الزراعة التى تتميز بها مصر والقارة الإفريقية مما يكون ذلك دعما لدول العالم أجمع ، حيث تصبح القارة سلة غذاء العالم ، وأيضا يركز المؤتمر على الاهتمام بالقطاع السياحى و تنميته وتنشيطه حيث السياحة تمثل حقيقي قاطرة التنمية وداعمة الصناعة .

واختتمت كلمتها قائلة : " النجاح قرار ،مثلما يقال " السعادة قرار " ،ولكن قرار السعادة قرار شخصى أما نجاح الدول قرار صعب ويتطلب ضرورة قيام القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني بوضع يدهم فى يد بعض ، فى بوتقة واحدة حتى يصبح القرار حقيقة واضحة ويهدف للتنمية والاستقرار الاقتصادي الذى يدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي المنشود ".



وفى كلمة السفير Miroslav Shestovic سفير جمهورية صربيا فى مصر ، أعلن رسميا عن حضور سيدة صربيا الأولى "تمارا فوتشيتش "، مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب فى دورته 26 ، ومشيرا إلى أن حرص السيدة الأولى لبلاده الحضور للسنة الثانية على التوالى يؤكد اهتمامها بالاتحاد ونجاح أعماله العام الماضى .



كما أعلن أيضا رسميا السفير حاتم رسلان سفير دولة غامبيا، على حضور " فاتوماتا باه بارو"، السيدة الأولى لجمهورية غامبيا مؤتمر الاتحاد كضيف شرف المؤتمر .



و أكد على أن أفريقيا تستورد وحدها بقيمة 600 مليار دولار ، وسيكون لديها إنفاق استهلاكى 4 تريليون دولار عام 2025 ، مشيرا إلى أن صادرات مصر لأفريقيا تبلغ 6.2 مليار دولار فقط والاستثمارات المصرية فى أفريقيا 13.2 مليار دولار.



واستطرد الواثق بالله فى كلمته مشيرا إلى أنه رغم التحديات التى شهدها العالم وانعكاساتها على مصر ، لكن الدولة المصرية عملت بكل جهد للتغلب عليها ولازالت تواجهها .



وألقى الواثق بالله ، الضوء حول أهم المؤشرات الاقتصادية المحققة فى ظل التحديات ، ومنها تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 ، تراجع معدل البطالة إلى 7 % خلال الربع الثاني من العام الحالى ، مع ارتفاع معدل التضخم مسجلا 37.4% .

وقال إن العام الماضى شهد أيضا ، ارتفاع قيمة الصادرات إلى 35 مليار دولار ، وتحويلات المصريين بالخارج بلغت 28.3 مليار دولار، وبلغت إيرادات السياحة 12.2 مليار دولار، كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر 11.3 مليار دولار بنسبة زيادة 100%مقارنة بالعام الأسبق ، وبلغت صادرات الغاز الطبيعى حوالى 10 مليارات دولار ، وإيرادات قناة السويس 7.6 مليار دولار ، كما حققت السياحة 12 مليار دولار ومتوقع العام الحالى 15 مليار دولار .

وأكد يحيى الواثق بالله فى كلمته ، إلى أن تنمية الاستثمارات والصادرات للدولة تتطلب تحسين بيئة الأعمال و الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة و مزايا الإعفاءات من الرسوم الجمركية التي تتيحها اتفاقات التجارة الحرة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البلدان الأخرى.



وأكد على أهمية الاستفادة من برنامج دعم الصادرات الذى ارتفع من 8 مليار جنيه عام 2014 إلى 29.8 مليار جنيه العام الحالى .



واشار رئيس جهاز التمثيل التجارى ، إلى أن مصر جذبت استثمارات ضخمة في الهيدروجين الأخضر في السنوات الأخيرة. بلغت حوالي 107 مليارات دولار أمريكي في عام 2022 ، وهو ما يمثل حوالي 40٪ من إجمالي الاستثمارات المعلنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتوقع أن تستمر الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر في مصر في الزيادة في السنوات القادمة، حيث تم توقيع اتفاقيات لضخ استثمارات تتخطى 140 مليار دولار 2035، حيث تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.معلنا أن نسبة مساهمة الهيدروجين الأخضر الطاقة الجديدة والمتجددة 10% فى الكهرباء ويتوقع ارتفاعها إلى 42% عام 2035.



ونفى يحيى الواثق بالله ، طرح الدولة لبعض الشركات للبيع بنسبة كاملة 100% للمستثمر الخارجي ، ولكن لاتتعدى نسبة الطرح 30% بهدف تطوير الإدارة وتطبيق تقنيات جديدة .

وأشار إلى أن من أسباب الأزمة الدولارية الأخيرة عدة عوامل منها ، أزمة سلاسل الإمداد بسبب فيروس كورونا مما تسبب فى ارتفاع أسعار البضائع الشحن عالميا بحوالى 4 أضعاف ، إلى جانب نقص المنتجات أدى إلى رفع أسعارها ، والحرب الروسية الأوكرانية وتسببت فى أزمة طاقة وأصبحت مصر تستورد برميل البترول الخام بقيمة 120 دولار بقيمة مضاعفة ، كما تضاعف قيمة طن القمح المستورد من 260 دولار ال 540 دولار العام الماضى .



وقال إن ارتفاع أسعار الفائدة تؤدى إلى سحب المستثمر أمواله وضخها فى البنوك للإستفادة بالعائد الكبير من الفائدة. مشيرا الى ان حجم الأموال الساخنة المتخارجة من مصر بنحو 20 مليار دولار أمريكي



وأختم كلمته موضحا ، أنه رغم تلك التحديات ، منظمة الأونكتاد تؤكد تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ، مشيرا إلى ضخ استثمارات كبيرة مقبلة من تركيا التى وقعت اتفاقيات بحوالى 500 مليون دولار منهم 200 مليون دولار تضخ فى مصر الاسبوع المقبل .